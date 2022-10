Importante collaborazione tra la Direzione Provinciale INPS e Confindustria di Avellino

E’ stato sottoscritto oggi dalla Dott.ssa Giovanna Baldi e dal Presidente Emilio De Vizia, un’importante Accordo di collaborazione tra la Direzione Provinciale INPS di Avellino e Confindustria Avellino.

L’intesa, che consolida una collaborazione in atto da tempo, si pone l’obiettivo di facilitare i rapporti tra l’Istituto e le imprese, soprattutto quelle di piccola e media dimensione, intervenendo su alcuni aspetti che possono rappresentare delle criticità.

L’Accordo , che sarà operativo dal 1° novembre 2022 , è strutturato in tre punti: l’attivazione di uno “sportello DURC”, l’istituzione di un “punto di incontro” fra INPS e Confindustria Avellino e l’avvio di un’attività di “collaborazione operativa”.

Lo Sportello DURC così come definito nella nuova intesa, sarà istituito presso la sede di Confindustria Avellino e sarà dedicato all’esame, alla verifica ed alla risoluzione delle problematiche connesse alle modalità di richiesta e di rilascio del DURC.

Lo Sportello sarà attivato a seguito di specifica richiesta delle aziende interessate, e le questioni sollevate saranno affrontate mediante appositi incontri con un referente INPS ed uno di Confindustria Avellino.

Viene istituito un punto di incontro tra INPS e Confindustria Avellino dedicato alla consulenza su tematiche di particolare complessità e/o di interesse generale per le imprese.

Infine nell’ambito della prevista “collaborazione operativa”, l’INPS segnalerà a Confindustria Avellino situazioni problematiche che palesano rischi di criticità, affinché l’Associazione provveda a diffondere, alle aziende associate, l’informativa necessaria per l’interscambio di informazioni e lo sviluppo di prassi operative efficaci, anche mediante l’organizzazione di seminari e incontri tematici, procedurali, operativi e normativi riguardanti la materia previdenziale.

La durata dell’accordo è prevista in un anno in via sperimentale, con possibilità di successivo tacito rinnovo.