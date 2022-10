Avellino scende in piazza per la pace

Fiordellisi: “Il popolo della pace deve riprendere voce”

Oggi, in Piazza Libertà si è tenuto il presidio contro il conflitto in atto in Ucraina, il cui slogan ribadito a gran voce è stato “Tacciano le armi, negoziato subito”.

Il presidio, promosso da CGIL Avellino, Acli Avellino, Arci Avellino, Auser “Giovannina Morrone”, ANPI provinciale, Legambiente Avellino, al quale hanno aderito: Comunità Accogliente Mercogliano, ConfCooperative Avellino e Movimento italiano disabili., ha ospitato anche un’esibizione sul tema della pace con la rappresentazione di un arrangiamento dello sketch La Guerra-La Smorfia di Massimo Troisi a cura del gruppo teatrale I Teatrabili dell’Associazione Aprea formato da ragazzi diversamente abili.

«Non crediamo che una guerra possa essere dimenticata» – ha affermato Franco Fiordellisi, segretario generale di CGIL di Avellino – «Noi riteniamo che si debba evitare sistematicamente la guerra. Il popolo della Pace deve riprendere voce. Questa parola, pace, sembra così breve, così semplice ma, in realtà è così forte e potente, solo che in questi mesi ormai si parla solo di guerra. Dunque, vogliamo invertire l’ordine delle priorità, quindi, pace e disarmo devono essere fondamentali perché la guerra la sconfitta di tutti i popoli» – ha aggiunto Fiordellisi.

Prossimamente ci sarà a Napoli una grande manifestazione il 28 ottobre a cui parteciperà anche la CGIL: «La CGIL regionale ha dato l’adesione, così come noi, perché siamo a favore di quei momenti che richiamano un’idea pacifista e contro la guerra, al fine di richiamare l’attenzione di tutti i governi a esercitare il massimo dell’attività per trovare una soluzione» – ha aggiunto il segretario generale.

La coalizione Europe for Peace, formata dalle principali reti per la pace in Italia con l’adesione di centinaia di organizzazioni, preoccupata per l’escalation militare che ha portato il conflitto armato alla soglia critica della guerra atomica, torna di nuovo nelle piazze italiane per chiedere percorsi concreti di Pace in Ucraina e in tutti gli altri conflitti armati del mondo.

Infatti, il 5 novembre a Roma avrà luogo un’altra manifestazione promossa dalle organizzazioni aderenti a Europe for Peace: «Il mio invito è quello di partecipare alla grande manifestazione nazionale del 5 novembre che il popolo della Pace Europa for Peace cercherà di portare avanti e continuerà a portare avanti, perché è fondamentale che questo movimento della Pace abbia una visione nazionale e internazionale» – ha concluso Fiordellisi.

A questo proposito, il Presidente Provinciale dell’Acli Alfredo Cucciniello ha dichiarato: «Abbiamo ancora il coraggio di chiedere che tacciano le armi. Insieme a tante organizzazioni di laici e cattolici, associazioni grandi e piccole, rappresentanti della società civile, stiamo organizzando per il prossimo 5 novembre una grande manifestazione di popolo, rispondendo agli appelli di Papa Francesco, le cui parole, le cui preoccupazioni costituiscono la piattaforma unitaria di una moltitudine di persone inquietate dalla guerra, che non vogliono sentir risuonare i cannoni e il fragore delle bombe ma solamente la parola Pace» – ha sottolineato Cucciniello.