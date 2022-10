Ridurre le bollette e garantire forniture sostenibili

Questa mattina la Commissione ha ospitato un evento con l’Agenzia internazionale per l’energia volto a incoraggiare la cooperazione tra le autorità pubbliche e le piccole e medie imprese al fine di aumentare l’efficienza energetica, ridurre le bollette e garantire forniture sostenibili.

La Commissaria per l’Energia, Kadri Simson, ha aperto l’evento insieme al direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol. Poiché l’UE sta affrontando una crisi energetica senza precedenti, l’evento mirava a creare una maggiore consapevolezza rispetto alla necessità di aiutare le piccole imprese a diventare più efficienti sotto il profilo energetico, a far conoscere il sostegno già disponibile per tali misure a livello dell’UE e nazionale, nonché a discutere delle ulteriori iniziative necessarie.

L’AIE ha presentato il suo lavoro sul modo in cui, nel contesto attuale, le PMI possono beneficiare del risparmio e dell’efficienza in campo energetico. Ai dibattiti hanno partecipato anche la Ministra austriaca dell’Azione per il clima, l’ambiente, l’energia, la mobilità, l’innovazione e la tecnologia Leonore Gewessler, il Ministro lussemburghese dell’Energia e dell’ambiente Claude Turmes, la Segretaria generale della SMEunited Véronique Willems, il Presidente della Confederazione bulgara dei sindacati indipendenti (CITUB) Plamen Dimitrov e il Segretario generale della Federazione europea delle agenzie e delle regioni per l’energia e l’ambiente (FEDARENE) Seamus Hoyne.

Maggiori informazioni sono disponibili qui, è possibile leggere le osservazioni della Commissaria Simson qui e guardare l’evento online.