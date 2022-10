Azione-Italia Viva, le prospettive della coalizione per i prossimi appuntamenti politici

Rusolo: "L'appuntamento di oggi vuole essere il nostro ringraziamento alla città di Avellino"

Questo pomeriggio, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuto l’incontro organizzato da Irpinia in Azione dal titolo “Analisi del voto e prospettive future”, per discutere del risultato ottenuto nelle recenti elezioni politiche.

La coalizione tra Calenda e Renzi ha ottenuti buoni risultati alle urne, sia sul nostro territorio che a livello nazionale, tanto da spingere i due partiti a sancire definitivamente la loro alleanza il prossimo diciassette novembre: «Il diciassette di novembre ci sarà un’assemblea a Napoli, lo ha annunciato Calenda, in cui sarà presentato un progetto di federazione»- ha dichiarato Beniamino Palmieri, segretario Provinciale Italia Viva – «Questo mi fa pensare ad un percorso di continuità tra i due partiti, che si alleano non soltanto in relazione in vista di competizioni elettorali» – ha aggiunto Palmieri.

Presente all’evento anche Maria Rusolo, Vicesegretario Provinciale Irpinia in Azione, che ha ringraziato la città di Avellino per la fiducia riposta nel Terzo Polo: «L‘appuntamento di oggi vuole essere il nostro ringraziamento alla città di Avellino, dove il risultato è stato al di là di ogni nostra più rosea aspettativa» – ha esordito la Vicepresidente - «Il nostro congresso è stato celebrato in provincia solo nel gennaio del 2022, quindi per noi è un risultato storico e la città evidentemente ci riconosce il lavoro fatto in questi anni» – ha continuato Rusolo, la quale ha ribadito la necessità di rappresentare l’Irpinia nel nuovo Governo: «Siamo pronti a continuare con il lavoro poiché ci aspettano tantissime altre sfide. Noi vogliamo che l’Irpinia diventi un centro strategico e che soprattutto diventi il punto di riferimento della politica nazionale» – ha affermato il Vicesegretario.

Proprio in merito al nuovo Governo, il neoeletto deputato alla Camera dei deputati con Azione-Italia Viva, Antonio D’Alessio ha dichiarato: «Noi ci auguriamo che sia un Governo con dei Ministri di alto profilo. L’Italia non può permettersi il lusso di sbagliare ancora. Già abbiamo sbagliato a staccare la spina al Governo Draghi: ci ha fatto perdere un pezzo credibilità, che va recuperata in Europa» – ha sottolineato D’Alessio.

Attualmente, l’impegno principale di Azione-Italia Viva è soprattutto quello di contrastare il caro bollette, che sta mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese: «Siamo innanzitutto, predisposti all’ascolto e conosciamo le difficoltà dei nostri collegi» – ha ribadito D’Alessio – «Oggi, conosciamo il problema del caro bollette, del commercio e delle famiglie in crisi. Ci auguriamo anche che il governo dia delle rappresentanze alla Campania in Governo, ma è un compito che spetta alla Meloni» – ha concluso D’Alessio.