Pronto intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 00’35 della notte appena trascorsa, sono intervenuti nel territorio del comune di Quadrelle, in via Cardinale, per un incendio che ha riguardato un’autovettura in sosta.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e non si sono registrati ulteriori danni.