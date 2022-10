Nargi: “Qualità alta, ci sarà certamente una terza edizione”

Questa mattina, a Palazzo di Città, sono state selezionate le fotografie vincitrici della seconda edizione del progetto “Catalogo Avellino”. Si tratta dell’iniziativa, rivolta ai fotografi professionisti, che si prefigge l’obiettivo di valorizzare la cultura turistica e dell’accoglienza, oltre che di promuovere l’offerta turistica nella città di Avellino attraverso le immagini.

Gli scatti selezionati, come previsto dal bando, ritraggono luoghi e monumenti simbolo della città: da Villa Amendola ai Cunicoli Longobardi passando per la Torre dell’Orologio, Piazza Libertà, la Fontana di Grimoaldo, il Casino del Principe e la Fontana di Bellerofonte.

La commissione, composta dal sindaco Gianluca Festa, dalla vicesindaco Laura Nargi, dal dirigente Luigi Cicalese e dal fotografo Aldo Marrone, ha selezionato 18 lavori che saranno pubblicati sul sito www.enjoyavellino.it.

Alcuni scatti, inoltre, saranno oggetto di una ulteriore selezione per essere in seguito utilizzati per la creazione di cartoline.

Soddisfatta la vicesindaco e promotrice del progetto Laura Nargi. “Voglio innanzitutto ringraziare -afferma- i membri della commissione e in particolare il maestro Marrone per averci guidato mettendo a nostra disposizione le sue grandi qualità artistiche e umane. Il livello medio degli scatti presentati è stato davvero alto e questo ci consente di guardare con fiducia e soddisfazione alla terza edizione del progetto che certamente si terrà il prossimo anno. Credo -aggiunge- che si tratti di una iniziativa utile a rilanciare il nostro territorio e va ad inserirsi nel più ampio e articolato programma di promozione posto in essere dall’amministrazione comunale fin dal suo insediamento”.