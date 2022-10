Taurasi (Av) – Arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

La lotta allo spaccio di stupefacenti

La lotta allo spaccio di stupefacenti in Irpinia, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare consistenti quantitativi di droghe.

In tale contesto, un’altra attività è stata eseguita ieri sera a Taurasi, dove i Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto un 38enne del posto per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Lo stesso, all’esito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 150 grammi di marijuana, sottoposti a sequestro unitamente a materiale vario utile per il confezionamento delle dosi nonché della somma di 2mila euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Il 38enne (già noto per violazioni in materia di stupefacenti) è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, sottoposto agli arresti domiciliari.