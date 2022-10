Avellino – Incidente stradale in centro città

Coinvolte un'autovettura ed un ciclomotore

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 08’00 di oggi 17 ottobre, sono intervenuti in centro città e più precisamente in corso Europa, all’altezza della Chiesa del Rosario, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura ed un ciclomotore.

Ad avere la peggio il ragazzo in sella al motociclo, il quale è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche.