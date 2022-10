Tout de suite, al Conservatorio Cimarosa c’è il DuoKeira

Giovedì 13 ottobre il concerto

La nuova settimana di eventi del Conservatorio “Domenico Cimarosa”, presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala, si apre con una tre giorni dedicata a “Le Scritture”.

Il progetto, che si occupa delle scritture del suono nelle sue multiformi declinazioni, pone particolare attenzione alla prospettiva storico-musicologica così come alle relazioni fra “Suono” e altre forme d’arte (arti visive, Cinema, Teatro ecc.). Si parte martedì 11 ottobre con la Masterclass del M° Pietro Cernuto sul “Le Scritture e gli strumenti della musica popolare: il froscaletto e la zampogna a paro” a cui seguirà, mercoledì 12 ottobre, il concerto in collaborazione con le classi di Musica da camera e coi dipartimenti di strumenti a fiato e tastiera. Giovedì 13 ottobre la rassegna propone il seminario dal titolo “Un possibile impegno nella musica” a cura di Fausto Sebastiani. A seguire il compositore incontrerà gli allievi per analizzare e discutere le loro partiture.

Giovedì 13 ottobre si rinnova l’appuntamento con “I Giovedì Cameristici”. Alle ore 18.00 nell’Auditorium “Vincenzo Vitale”, concerto “Tout De Suite” su musiche di Barber, Milhaud, Respighi e Sollima, del DuoKeira Piano Duo, nato nel 2008 per volontà di Michela Chiara Borghese e Sabrina De Carlo. Entrambe appassionate di musica da camera le due pianiste, molto diverse per temperamento e formazione, sono un mix di precisione assoluta, suono energico, resistenza infallibile e spinta ritmica, a cui si aggiunge l’eleganza melodica.

A seguire l’esecuzione per pianoforte 4 mani con gli studenti del Conservatorio: Vittorio Martina (fagotto), Anna Montella (flauto), Gabriele Polcaro (oboe e corno inglese), Gennaro Rizzuto (oboe), Domenica Russo (flauto), Ilaria Valente (ottavino) e Lorenzo Vallini (fagotto).

Venerdì 14 ottobre doppio appuntamento. Alle 15.30 nell’Aula Magna “Mario Cesa” il recital di clavicembalo e fortepiano su musiche di Muzio Clementi, Domenico Scarlatti, Girolamo Frescobaldi, Carl Philip Emanuel Bach. Si tratta del terzo e ultimo appuntamento di “Tastiere ben temperate” che vedrà la partecipazione di: Angelo Trancone e Michele Costanzo (fortepiano), Rosario Peluso e Carla D’Onofrio (clavicembalo), Daniela D’Antuono (clavicembalo e fortepiano).

Alle 16.30 nell’Aula Mazzotta torna “Parole di Musica” con il coordinamento del M° Fiorella Taglialatela. Nell’occasione sarà presentato il libro Carlo Gesualdo Principe di Venosa, Madrigali a cinque voci Libro Quinto (1611), edizione critica a cura di Maria Caraci Vela, testi poetici a cura di Nicola Panizza, Bärenreiter, Kassel, 2018. La curatrice Maria Caraci Vela e Francesco Saggio conversano con Marta Marullo. Previsto un intervento musicale a cura di Rosario Todaro che dirigerà l’Ensemble “Le voci del Cimarosa” formato da: Teresa Di Gennaro, Italia Esposito e Carmela Torre (soprano), Gerardina Lombardi (contralto), Alessandro Caro (tenore), Roberto Gaudino (basso).