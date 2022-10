Sant’Angelo A Scala (Av) – Operazione di soccorso dei Vigili del Fuoco

Ritrovati due escursionisti napoletani

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 17’20 di ieri 8 ottobre, su richiesta dei Carabinieri di Avellino, intervenivano nel territorio di Sant’Angelo A Scala, presso il Santuario rupestre di san Silvestro, per la ricerca di un ragazzo e di una ragazza, i quali intenti in una escursione non sono più riusciti a ritornare da dove erano partiti.

Immediatamente è intervenuta una squadra terrestre, e la sala operativa del Comando di via Zigarelli ha allertato il nucleo elicotteri regionale di Pontecagnano. Il Drago 62 una volta levatosi in volo ha più volte sorvolato la zona, individuando i due ragazzi, entrambi trentenni di origine Napoletana, sul sentiero 205 denominato Giancarlo Nebbia.

Gli stessi sono stati verricellati e tratti in salvo, portandoli presso il campo sportivo di Sant’Angelo A Scala, dove sono arrivati in buone condizioni di salute.