Crisi della scuola e prospettive per gli studenti in Alta Irpinia: si presenta a Calabritto il libro di Vespucci

Domenica 9 Ottobre

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

“La scuola e le sue problematiche attuali in Alta Irpinia, le prospettive per gli studenti delle scuole secondarie. Saranno questi e altri temi ad essi connessi, al centro della presentazione del libro del professore Gerardo Vespucci ‘’Dirigere la scuola In Alta Irpinia ai tempi della crisi 2007-2020 tra Calitri, Caposele, Lioni’’. L’appuntamento è’ fissato per domenica 9 ottobre 2022, presso il centro sociale di Calabritto. Sarà presente l’autore ed e’ previsto un dibattito aperto con i presenti sui temi affrontati nel libro. Vespucci e’ stato dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Caposele, di cui fanno parte anche le scuole di Calabritto. Modera l’incontro il giornalista Gelsomino Del Guercio, originario di Calabritto”.