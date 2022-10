Sabato 8 ottobre alle ore 16 dalla stazione di Avellino

Sabato 8 Ottobre, l’Irpinia Express, il progetto di turismo ferroviario frutto della collaborazione tra Fondazione FS, Regione Campania e InLocomotivi APS, parte alla volta del borgo medievale di Cassano Irpino, un piccolo paesino arroccato tra le alture del Parco dei Monti Picentini, in occasione della manifestazione annuale “Ritorno al medioevo” per rivivere gli usi e costumi della vita medioevale, con musica, enogastronomia, mestieri di altri tempi e rievocazioni storiche. La partenza è alle ore 16.00 a bordo delle carrozze restaurate Aln668 dalla stazione di Avellino. Una volta arrivati al borgo di Cassano Irpino alle ore 17.45, i viaggiatori saranno accolti e accompagnati per una passeggiata nel centro storico. Alle 19.00, è in programma la sfilata di abiti d’epoca, alle ore 20.00 è prevista l’apertura degli stand gastronomici e l’inizio di spettacoli per le vie del paese con artisti e musicisti. Alle ore 22:30 il trasferimento con le navette alla stazione di Cassano Irpino 22:43 – partenza dalla stazione di Cassano Irpino, 00:30 – Arrivo alla stazione di Avellino

I biglietti sono in vendita presso tutti i canali Trenitalia (biglietterie e self-service in stazione, agenzie di viaggio abilitate) Il costo per gli adulti è di € 12.00, mentre per i bambini dai 4 ai 12 anni è di € 6.00, il biglietto è gratuito per i bambini fino a 4 anni (è necessaria la prenotazione del biglietto gratuito per assicurarsi il posto a sedere). Per info e acquisto biglietti: www.fondazionefs.it, Fb_ Irpinia Express

Programma