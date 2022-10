Pronto intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 19:00 di ieri 4 ottobre, sono intervenuti in centro città e piu precisamente in via Campane, per un incendio che si è sviluppato in una abitazione sita al nono piano di un edificio del posto.

Due le squadre immediatamente intervenute, anche con l’ausilio dell’autoscala, le quali si sono accertate che non vi fosse nessuno all’interno dell’abitazione e hanno spento le fiamme. A scopo precauzionale i residenti dell’edificio sono stati fatti scendere durante le operazioni di soccorso, e si è reso necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 i quali hanno visitato una anziana donna che abitava nell’appartamento limitrofo, per fortuna senza nessuna conseguenza.