Il primo spettacolo in programma il 22 Ottobre alle ore 21.00

Dopo il buon riscontro della stagione precedente, al Teatro Solimene di Montella, inizierà la seconda Stagione Teatrale diretta dall’attore Angelo Sateriale, in collaborazione con Spectra Service e con il patrocinio del Comune di Montella (AV). Il primo spettacolo, in programma il 22 Ottobre alle ore 21.00, sarà della compagnia arianese “LA FERMATA” con LI DETTI ANTICHI TENENO SEMPE RAGIONE ispirato a “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile con la regia di Francesco Teselli e Gilda Ciccarelli.

La principessa Lucrezia, detta Zoza, non ride mai. In più, resta vittima di una maledizione: l’unico modo per sopravvivere (con la speranza che “ammagari accussì le germoglia ‘n’ata vota ‘na risatella”) è che gli abitanti del regno le raccontino delle storie! Una commedia divertente, recitata alla maniera di Basile (senza rinunciare a contaminazioni linguistiche anche più moderne, perché “la lingua che parliamo descrive il mondo che viviamo”). Gli attori in scena saranno Francesco Teselli, Gilda Ciccarelli, Maurizio Forgione, Federico Ciccarelli, Luigi Petrillo e Vincenzo Ciardullo. Lo spettacolo sarà impreziosito dalla presenza, in scena, del musicista Gabriele Grifa.

Il 25 Novembre alle ore 21.00 in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ci sarà la compagnia beneventana “FEMMINILI SINGOLARI” con I CANI di e con Alda Parrella.

Un testo tratto da una storia vera che vede protagonista Rosa Speranza, giovane sposa di un piccolo boss, nella Napoli calda degli anni ‘70 tormentata da guerre politiche e camorra. La protagonista sceglie l’amore ma si ritrova a fare i conti con un passato sospeso. Quale è l’unico futuro possibile quando la sintesi di tutti i tuoi comportamenti ti riportano indietro? Rosa parla di sé, delle sue scelte, delle sue azioni. La regia è a cura di Linda Ocone, le musiche sono di Luigi Buonaguro e con la partecipazione di Grazia Ocone. In scena un’opera concessa dall’artista romana Stella Tasca.

L’ultimo evento del mini cartellone è la nuova commedia di Angelo Sateriale UNA CAUSA PERSA. In scena il 10 Dicembre alle ore 21.00. Sul palcoscenico, con il direttore artistico ci saranno gli attori beneventani Georgia De’ Conno e Pier Paolo Palma.

Benedetto Portabene è un avvocato squattrinato costretto a difendere clienti improbabili. Uno di questi è Giovanni Mazzetti, un eccentrico personaggio che ha il divieto di avvicinamento dalla sua ex fidanzata Marzia Giulini. L’avvocato, preoccupato dal pensiero che il suo assistito, dopo la condanna, possa continuare a fare sciocchezze, si reca precipitosamente a casa del cliente. Scoperte inattese, bugie infondate e reazioni squilibrate, sono alcuni ingredienti di una commedia esilarante dal finale travolgente.

La Stagione organizzata dall’Associazione Cicolocchio nella persona di Luana Abbondandolo è stata fortemente voluta dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTELLA (AV), che si è attivata a programmare iniziative culturali e di intrattenimento favorendo le compagnie del territorio.