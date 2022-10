La presentazione del libro di Filippo Barbaro

Prende il via “Percorsi d’autunno”, la rassegna di mostre, teatro e incontri del Museo Irpino e della biblioteca Capone di Avellino e, il primo appuntamento, vede protagonista la presentazione del libro “Biblio Road – Le arti visive nel mondo del vinile” di Filippo Barbaro.

Il libro prende vita dalla consapevolezza dell’importanza dell’immagine nel mondo della musica. Infatti, pittori, disegnatori e fotografi di tutto il mondo e di vari periodi temporali hanno regalato alla musica grandi capolavori, grazie alla creazione di copertine di avanguardia le quali comunicavano già un’anticipazione del contenuto del vinile. È questo un viaggio tra alcune copertine di grandi illustratori italiani e stranieri dagli anni ‘50 ai nostri giorni, dal rock al country, dal jazz al pop con una vasta selezione di autori italiani.

Durante il corso dell’evento è stato possibile visitare il percorso espositivo “In Itinere” a cura dello stesso Filippo Barbaro, presente nel museo fino al 5 novembre, con un viaggio tra le più belle copertine di vinili ispirate al tema della disciplina più antica della storia: l’Archeologia: «È una meravigliosa iniziativa» – ha affermato l’autore Filippo Barbaro – «Quando dico meravigliosa parlo anche di bellezza e il bello, in questo caso, è inserito nel bellissimo, grazie al museo archeologico che riprende vita attraverso le copertine dei vinili a tema archeologico. La mostra si chiama “In Itinere” perché è nata da un progetto pensato sui siti archeologici nella mia Palermo, nella mia Sicilia ed è sviluppato attraverso vari siti e musei archeologici in tutta Italia» – ha aggiunto Barbaro.

Si torna a parlare di arte, cultura e musica nel Capoluogo dopo lo stop forzato a causa della pandemia: «Ad Avellino sono stato il primo a sfondare questo muro che si era creato con la pandemia, sono contento di questo» - ha sottolineato l’autore del libro – «Ho avuto modo di parlare con gli avellinesi e devo dire di essere rimasto abbastanza contento perché ho avuto un grande riscontro. Anche ieri, passeggiando con Gianpietro Verosimile vicino alla Villa comunale ho avuto modo di parlare con artisti e non e questo scambio di opinioni è stato per me molto costruttivo» – ha concluso Barbaro.

L’evento è proseguito con un Dj set a cura di Vinyl Gianpy, Gianpietro Verosimile, critico musicale e Dj irpino che possiede una collezione di 14mila vinili tra rock and roll, funk, rhythm ‘n’ blues, new wave: «Stiamo emergendo da un periodo buio ma i fiori si stanno ampiamente schiudendo, stiamo rinascendo da questo letargo. Io questa estate sono riuscito a lavorare molto ma male, spero di tornare a fare le cose con calma, bene e ripartire da eventi come questo in cui si cura la qualità» – ha affermato Vinyl Gianpy.