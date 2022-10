Le dichiarazioni del Coordinatore Giovanni Esposito

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del M.I.D. Coordinamento Regione Campania:

“Una manifestazione come “Avellino Oltre Lo Sport” che va oltre la semplice e comune pratica sportiva, lanciando un messaggio forte indirizzato alle istituzioni a porre in essere risoluzioni chiare e immediate rispetto alle problematiche e alle difficoltà vissute sui territori e nei vari aspetti della vita dalle persone con disabilità oltre al riconoscimento dei sacrosanti diritti, in una giornata ovviamente come quella del 3 Dicembre dove ricorre la “Giornata internazionale dei Diritti delle Persone con disabilità”, quei diritti che dovrebbero essere riconosciuti tutti i giorni e soprattutto alla pari di tutti.

Iniziativa quella di “Avellino Oltre Lo Sport da me promossa e in parte incentivata, sicuramente ed è cosi, potutasi realizzare per ben quattro anni e che tra l’altro sta per volgere sicuramente alla V Edizione ad Avellino, grazie alla condivisione e alla collaborazione proficua non solo di due personalità maestranze rilevanti della storia e della promozione dello sport avellinese quali Giuseppe Saviano Delegato Provinciale Coni Avellino anche mio ex professore di educazione fisica alle medie e Donatella Buglione non solo ex assessore allo Sport del Comune di Avellino ma anche Ex cestista di Basket nonché responsabile di altre realtà sportive operanti sul territorio irpino e campano, oltre che godere dell’impegno profuso e diffuso con grande sensibilità e amore verso il prossimo del noto giornalista avellinese, sempre sensibile oltre che attento al tema della diversa abilità il Dr. Alfredo Picariello, persone che dal profondo del mio cuore sento il dovere morale di ringraziare e con le quali ho un legame profondo di amicizia affetto e stima reciproca.

Ricordo perfettamente quella storica mattina di Ottobre, quando sentii l’esigenza e la voglia prima da cittadino e poi da rappresentante di un Movimento rappresentativo della diverse abilità come il M.I.D. di istituire finalmente, cosi come accadeva in tutto il mondo proprio una giornata speciale anche ad Avellino , ricordata e promossa in tutto il mondo e per di più che avesse come scopo principale la vera inclusione delle persone con diversa abilità, le quali provenienti anche da fuori provincia hanno negli anni potuto ammirare le emozioni sicuramente forti che le varie discipline, enti di promozione sportiva e società sportive che si sono esibite per l’occasione, hanno saputo regalare e far vivere lasciando un ricordo oltre che una testimonianza, indelebile a mio avviso, del fatto che le difficoltà che la diversa abilità può comportare può essere superata, anche con l’espressione della pratica di una semplice o comune disciplina sportiva.

Giovanni Esposito Coordinatore Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili: auspico che il sogno di “Avellino Oltre Lo Sport” possa trovare il contributo di idee e maggiore interesse da parte di tutti, specialmente di tutte le persone con diversa abilità, grazie a chi in questi anni ha partecipato e contribuito alla crescita di questo importante appuntamento annuale.”