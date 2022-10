Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 19.00

“La CIAA cooperativa irpina assistenza anziani, comunica l’apertura e l’inizio delle attività pomeridiane presso lo storico centro anziani, sito in via Annarumma n° 86 Avellino, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 19.00. Rende noto, inoltre, che è sempre attivo nei giorni di lunedì e giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il telefono amico, che ha per finalità l’ascolto rivolto a persone della terza età, ma anche a famiglie che necessitano di sostegno domiciliare per i propri cari; il tutto è integrato da un canale telefonico ove è possibile effettuare richiesta di lavoro. Per chi volesse contattarci il numero di telefono è il seguente, 0825-31756.”