Pizza: "Riprendiamo un percorso sui territori"

Questa mattina, presso il Viva Hotel di Avellino, si è tenuta l’assemblea politica dal titolo “Una storia che continua”, un incontro voluto e promosso dal Partito Democratico d’Irpinia, per riflettere sul futuro del partito ad Avellino: «Riprendiamo un percorso sui territori, di confronto con gli amministratori e con gli iscritti» - ha esordito Nello Pizza, segretario del Partito Democratico in provincia di Avellino – «È un percorso che ha subito qualche interruzione a causa delle varie scadenze elettorali, ma l’assemblea di oggi ha questo senso, quello di richiamare tutti all’impegno, soprattutto per avere maggiori indicazioni e suggerimenti su come proseguire questo percorso sui territori» – ha continuato il Segretario.

Le riflessioni che sono emerse durante l’evento sono conseguenti alla sconfitta del PD alle scorse elezioni, e spingono Nello Pizza all’idea di fare un percorso comune con quei partiti che hanno beneficiato dell’elettorato irpino: «I risultati si sono visti. Il Partito Democratico, da solo, non può immaginare di candidarsi a essere forza di governo. Per amministrare bisogna necessariamente confrontarsi e individuare un percorso comune con quelle forze che hanno già dimostrato di godere del sostegno dell’elettorato» – ha concluso il Segretario.