Sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 03’20 della notte appena trascorsa, sono intervenuti nel comune di Forino in via Murato, adiacente alla Chiesa del Santissimo Rosario, per un incendio che ha visto coinvolte due autovetture.

Le fiamme che sono partite da un veicolo e si sono propagate a quello adiacente, sono state spente mettendo in sicurezza l’area.

Danni si sono registrati alla facciata dell’edificio di culto e ad un armadietto ENEL adiacente, che ha visto rimanere l’intero isolato senza energia elettrica.

Si è richiesto l’intervento di una squadra ENEL per la risoluzione del problema.