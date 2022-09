U.S. Avellino, le dichiarazioni di Mister Taurino

In vista del match contro il Potenza

“In vista del match tra Avellino e Potenza, previsto per sabato 1 ottobre 2022 alle ore 17.30, valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Roberto Taurino è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Sul momento: “Mi aspetto che la squadra continui sulla strada intrapresa a livello di prestazione. Sicuramente speriamo di portare a casa un risultato diverso ma se daremo continuità di prestazione rispetto a quanto fatto al Latina sarà poi una conseguenza il raggiungimento del risultato”.

Sulla possibilità di vedere l’Avellino con due punte: “Siccome non sono un integralista e per me il modulo lascia il tempo che trova per me si potrà vedere anche un Avellino a due punte. Ovviamente non si cambia per il gusto di cambiare, quando si adotta un atteggiamento diverso bisogna trovare anche il senso per cui si sceglie di cambiare. È chiaro che se ti ritrovi costretto per questioni di emergenza un senso c’è”.

Sul Potenza: “La partita deve essere preparata nel migliore dei modi a prescindere dall’avversario. Come tutte le sfide deve essere preparata al massimo anche perchè in questo momento abbiamo bisogno di punti. Il Potenza è una squadra dove ci sono giocatori che hanno delle carriere, basti pensare a Caturano, Steffè, Emmausso, Del Pinto, Del Sole e Legittimo solo per citarne alcuni. Noi dobbiamo entrare in campo, correre come i matti, avere grande voglia e grande lucidità e fare tutto per portare a casa i tre punti che per me sono ossigeno, sono vita”.”