Due sono gli appuntamenti speciali che andranno a chiudere il progetto e a promuoverne i risultati: Il primo è una visita guidata teatralizzata a Capocastello, che si terrà sabato 1 ottobre 2022 alle ore 17.00 (ritrovo alle 16.30 presso il parcheggio della Guardia Medica in via Roma 66).In quell’occasione gli allievi del Teatro 99 posti si esibiranno dal vivo accompagnando i partecipanti alla scoperta di chiese, scorci e luoghi poco conosciuti: dalle mura del castello medievale all’Antiquarium, passando per la chiesa della Ss. Concezione fino alla cattedrale dei Santi Pietro e Paolo; il secondo Sabato 15 ottobre2022 è la volta di un workshop sulla “Progettazione culturale per la comunità”, attività dedicata ad associazioni e operatori culturali, responsabili di teatri, musei e biblioteche, policy makers, studenti universitari e a chiunque operi in ambito culturale. Durante la giornata formativa, dalle 9-30 alle 16.30 presso la sala consiliare del Comune di Mercogliano in Piazza Municipio, si parlerà del rapporto tra cultura e comunità e di come il coinvolgimento attivo dei cittadini sia ormai un elemento portante della sostenibilità economica e sociale di piccoli e grandi progetti culturali.

Dettagli e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ME Cultura e all’indirizzo www.storiesonore.it