1 ottobre 2022 con raduno alle ore 15.00 presso la Chiesa di San Ciro ad Avellino

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up the World e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali. Puliamo il Mondo è l’iniziativa di cura e di pulizia con azioni allo stesso tempo concrete e simboliche per chiedere città più pulite e vivibili, riappropriandosi del territorio. Gli attiviste e le attiviste di Legambiente Avellino, grazie all’adesione da parte del Comune di Avellino e della Parrocchia di San Ciro, invitano la cittadinanza e le associazioni a partecipare a “Puliamo il mondo per un clima di pace” sabato 1 ottobre 2022 con raduno alle ore 15.00 presso la Chiesa di San Ciro ad Avellino.

Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente Avellino ribadisce“Prendersi cura dell’ambiente e del proprio territorio è un dovere di ogni essere umano, promuovendo i principi di pace, rispetto e uguaglianza. Quest’anno più che mai vogliamo ribadire il ripudio verso la guerra e ogni forma di discriminazione e violenza. Perché non esiste giustizia climatica senza giustizia sociale.”