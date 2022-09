I lavori sono in corso

Alto Calore comunica che:

A causa rottura condotte adduttrici dn 800 in agro di Villamaina e dn 500 in agro di Apice, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni elencati è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista in serata.

I comuni interessati sono i seguenti:

-Ariano Irpino

-Ariano Irpino (Ospedale)

-Ariano Irpino (Casa Circondariale)

-Grottaminarda

-Melito Irpino

-Montecalvo Irpino

-Villanova Del Battista

-Savignano Irpino

-Greci

-Torella Dei Lombardi

-Bonito

-Gesualdo

-Villamaina

-Fontanarosa

-Mirabella Eclano

-Sturno

-Flumeri

-Flumeri (A.S.I.)

-Apice

-Paduli

-S. Arcangelo

- Trimonte

-Pietrelcina

-Pesco Sannita

-Pago Veiano

-Reino

-Campolattaro

-Fragneto Monforte

-Casalduni

-Stir Casalduni

-Scampitella

-Vallesaccarda

-Vallata (Zona Industriale)

-Frigento (Rurale – Area Industriale)

-Pontelandolfo

Clicca qui per leggere il comunicato.