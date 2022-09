Testa: “Vogliamo offrire ulteriori possibilità di formazione di qualità”

Oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuta la presentazione di “Contemporanea…mente” 2022, Rassegna promossa dall’Associazione Zenit 2000 con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Campania, Comune di Avellino, in collaborazione con SIMC, L’associazione Per Caso Sulla Piazzetta di Avellino, Castelli D’irpinia® e il Sistema MED Campania, per dare uno sguardo alla musica classica e alle tematiche contemporanee. L’Associazione Zenit 2000 nasce nel marzo del 2000 per diffondere la cultura musicale attraverso manifestazioni legate, soprattutto, alla musica, ma anche alle altre espressioni artistiche, quali pittura, scultura, poesia, prosa e per promuovere e valorizzare gli ensemble strumentali e vocali, costituiti dai migliori strumentisti del territorio.

Dopo la stagione estiva, dedicata a una proposta più popolare, mista tra lirica e sinfonica, con numerosi eventi organizzati all’aperto, la Rassegna ricomincia al chiuso, al fine di valorizzare i siti artistico culturali del territorio cittadino, con cinque eventi concertistici distribuiti nei mesi di ottobre e novembre.

La stagione partirà il 1 ottobre alle ore 19.00 con un omaggio a Salvatore Sciarrino, compositore siciliano tra i più affermati in Italia degli ultimi tempi. In occasione del suo settantacinquesimo compleanno, verrà festeggiato attraverso il suo capolavoro del 1998 “Infinito nero, Estasi in un Atto”, in forma di Concerto, presso la Chiesa Del Carmine di Avellino, con la presenza dell’Ensemble Zenit 2000, la voce di Monica Benvenuti e la direzione musicale del Mº Massimo Testa.

Il secondo appuntamento, si terrà il 22 ottobre alle ore 19.30 presso la Chiesa De La Salette di Rione Parco, con il Concerto “Visioni d’opera”. In pedana il Fairy Guitar Quartet, formazione emergente di giovani chitarristi proveniente dal Conservatorio Cimarosa di Avellino, composta da Francesco Fausto Magaletti, Giacomo Monteleone, Roberta Mercorio, Francesco Smirne.

Il terzo appuntamento avrà luogo il 6 novembre alle ore 19.00, presso la Chiesa De La Salette, con il Concerto “Sonate, arie e altre bizzarrie alla napolitana”, che vedrà protagonista l’Ensemble Orfeo Futuro, con Carmela Osato soprano, Raffaele Tiseo e Federico Maria Valerio, violino barocco, Gioacchino De Padova, viola da gamba, Ugo Di Giovanni, arciliuto, Pierfrancesco Borrelli, clavicembalo, con un programma tematico che va da Scarlatti a Jommelli e Pergolesi.

Il quarto appuntamento, il 13 Novembre alle ore 18.30, presso la Chiesa S. Francesco D’assisi nel Borgo Ferrovia con il Decimino Dell’ Orchestra Scarlatti Young, con solista e direttore il M° Gaetano Russo, in un concerto con musiche varie da Haydn a Brahms e Strauss. Il concerto è organizzato in occasione dello screening e prevenzione gratuiti per il Diabete, a cura del Lions Club Avellino Host.

La Rassegna si concluderà il 23 Novembre, alle ore 15.00, presso la Chiesa Del Carmine in Avellino con il tradizionale “Le Note Ritrovate” dedicato alla memoria del Sisma dell’80 in Irpinia. In pedana saranno presenti I’Ensemble Zenit 2000, il M° Massimo Testa e le musiche degli autori selezionati nella “Call For Scores”, il Concorso di Composizione Musicale a cura dell’Associazione Zenit 2000.

L’Associazione porta avanti anche diverse iniziative didattiche tra cui i “Course de master”, 6 appuntamenti annuali, rivolti sia ai principianti che ai professionisti, con il violoncellista calabrese di fama internazionale Sandro Meo: «Lo scopo è quello di imparare a costruire un proprio repertorio per un’audizione o un concerto da suonare insieme agli amici» – ha affermato Cristiano Della Corte, violoncellista dell’Ensemble Zenit 2000 – «È un’iniziativa aperta ai vari livelli perché c’è bisogno di far quadrato sulla musica, che negli ultimi anni si sta sfaldando, e cercare di sopperire con vie diverse ad una filiera che è sempre più esile e interrotta» – ha aggiunto Della Corte.

«Vogliamo offrire ulteriori possibilità di formazione di qualità sul territorio, volte alla crescita professionale dei giovani. Dobbiamo essere per loro un punto di riferimento per creare qualcosa di duraturo» – ha sottolineato il M° Massimo Testa