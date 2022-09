La nota del Coordinatore Provinciale Forza Italia Avellino

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa :

“Le elezioni politiche hanno segnato la indiscussa vittoria del centro destra. Forza Italia è decisiva e fondamentale per l’intera Coalizione. Dal risultato emerge in modo incontrovertibile che siamo l’unica forza moderata e liberale del paese. Uno straordinario successo ottenuto soprattutto in Campania e in Irpinia dove siamo ampiamente all’11% Tra i migliori risultati di Forza Italia in Italia.

Abbiamo ottenuto risultati considerevoli a Chiusano, tra i comuni più azzurri d’Italia con oltre il 63% per Forza Italia, ad Ariano con quasi il 20%, a Montoro, Solofra, e in numerosi paesi dell’Irpinia. Forza Italia è la seconda gamba della coalizione in Campania e insieme alla Lega a livello nazionale. L’ampio successo è il frutto di una nuova classe dirigente, giovane, competente, fatta di amministratori locali, professionisti che hanno saputo piantare il seme della Libertà.