U.S. Avellino Youth 1912, come assistere al match contro il Latina

La partita è prevista per sabato 24 settembre 2022 alle ore 14,00

“L’Us Avellino Youth 1912 comunica la possibilità di acquistare il biglietto di accesso, in vista del match valido per la 1°giornata di campionato di Primavera 3, tra Avellino e Latina prevista per sabato 24 settembre 2022 alle ore 14,00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino.

Come acquistare i biglietti

I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi al costo di 3 euro e sarà valido per l’accesso alla Tribuna Terminio. Gli under 12 entrano gratis.

Orari di apertura biglietteria:

Il ticket potrà essere acquistato il giorno stesso della gara, tenendo presente l’orario di apertura della biglietteria.

Sabato 24 settembre 2022: Dalle 12.30 a inizio gara”