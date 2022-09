Sinistra Italiana – Europa Verde, si conclude la loro campagna elettorale

Santoro: "Questo paese si salva se si salva il Mezzogiorno"

Questo pomeriggio, in Via Giuseppe Verdi ad Avellino, si è tenuta la chiusura della campagna elettorale della lista “Sinistra Italiana – Europa Verde”.

Il giorno delle votazioni si avvicina e il consigliere comunale di Avellino Amalio Santoro, vista l’importanza di tale evento, ha invitato ancora una volta i cittadini a recarsi alle urne: «Questa non è una campagna elettorale qualsiasi, ma segnerà il destino della democrazia italiana e la qualità del modello democratico così come lo abbiamo conosciuto» – ha esordito Santoro – «Si annunciano tempi burrascosi, quelli di una democrazia dai tratti autoritari; quindi, abbiamo bisogno di chiamare la popolazione alla mobilitazione, per reagire in modo democratico a questo rischio» – ha aggiunto il Consigliere.

Amalio Santoro è candidato con la lista “Sinistra Italiana – Europa Verde” nella circoscrizione plurinominale del Senato, e nel corso della campagna elettorale, insieme agli altri candidati, ha esposto gli obiettivi centrali del suo partito, senza mai dimenticare il Mezzogiorno: «C’è una grande battaglia che riguarda in particolar modo il nostro territorio, quella dei diritti sociali, civili, la questione ambientale che non sono declamazioni, ma questioni che riguardano la vita vera delle persone» – ha affermato il candidato – «È importante garantire qualche sicurezza in più: lavoro a tempo indeterminato, la messa in sicurezza del nostro territorio e quindi un rilancio del Mezzogiorno che è scomparso dall’agenda e dal dibattito della campagna elettorale. Questo paese si salva se si salva il Mezzogiorno» – ha sottolineato Santoro.

Il programma politico di questa alleanza, sembra aver suscitato l’interesse delle nuove generazioni, che hanno a cuore le tematiche ambientali e le disuguaglianze sociali: «Non è vero che i ragazzi non si occupano di politica, non si occupano della cattiva politica. Ma sui grandi temi sono molto attenti e dobbiamo scommettere su persone, su giovani che non si accontentano di stare sugli involucri delle parole, ma che scavano, che cercano la verità delle cose» – ha dichiarato Santoro – «Non a caso il programma della nostra alleanza è stato molto apprezzato soprattutto dalle nuove generazioni. La tematica dei diritti e quella ambientale sono questioni vitali; quindi, la nostra è anche una lista che guarda il futuro» – ha concluso il Consigliere.