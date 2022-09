Domenica 23 Ottobre 2022 dalle ore 10:00 ad Avellino presso il “Circolo della Stampa”

Il M.I.D. Coordinamento Regione Campania si appresta a celebrare il 1° Congresso Regionale della Disabilità. Con due anni di ritardo, dovuti alla pandemia, il M.I.D. (Movimento Italiano Disabili) Coordinamento Regione Campania si appresta a celebrare il suo primo Congresso Regionale della disabilità. Iniziativa fortemente voluta dal direttivo, presieduto dal Coordinatore Regionale Campania Giovanni Esposito e dai suoi collaboratori, che si terrà ad Avellino presso il “Circolo della Stampa”, sito sul Corso Vittorio Emanuele di cui si ringrazia per l’ospitalità il responsabile Gianni Colucci e la Dottoressa Simonetta Incarnato, nella giornata di Domenica 23 Ottobre 2022 dalle ore 10:00, che vedrà la partecipazione del Direttivo regionale e Nazionale del MID, oltre alla partecipazione di personalità del mondo politico, sociale ed associativo.

Tanti i temi che si affronteranno nel corso del congresso che sarà imperniato sui “Temi e gli aspetti generali della Disabilità”. A breve il manifesto completo del congresso con ospiti e relatori. L’evento in fase organizzativa gode già del patrocinio morale dell’A.S.I. (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) Comitato Zonale Avellino Caserta Benevento, ente in collaborazione proprio col M.I.D. Coordinamento Regione Campania, che ringraziamo per la sua vicinanza e sensibilità in ogni occasione.