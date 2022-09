Pronto intervento dei Vigli del Fuoco a favore degli animali

Effettuati quattro salvataggi ad Avellino e provincia

Durante il turno notturno svolto dai Vigili del Fuoco di Avellino, dalle ore 20’00 di ieri 17 settembre fino alle ore 08’00 di oggi 18, tra i vari interventi svolti, Ve ne segnaliamo quattro che hanno riguardato salvataggio animali.

Il primo si è svolto in tarda serata in piazza Amendola ad Avellino, dove un gattino era rimasto bloccato tra l’impalcatura e le mura della vecchia Dogana. A seguire intorno alle 23’00, la stessa squadra è intervenuta a Baiano in via Mazzini, dove un cane era sfuggito al padrone cadendo in una buca profonda circa sei metri, in un tratto interdetto al traffico.

Il cane è stato recuperato e riconsegnato al padrone per la sua gioia. Mentre dopo la mezzanotte ad Atripalda, prima nel parcheggio Comunale e poi in via Appia, si sono recuperati due gattini rimasti incastrati nel motore di due rispettive autovetture.