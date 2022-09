Centrella: "Questo sarà un anno ancora più difficile degli altri"

Oggi, il sindacato Azione Scuola ha tenuto una conferenza stampa in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico in provincia di Avellino ed in Campania, presso la sede di Via Galleria Mancini.

L’inizio del periodo scolastico, anche quest’anno, è avvenuto con non poche difficoltà, dovute principalmente alla mancanza di docenti e di dirigenti scolastici, che hanno costretto molte scuole a ricorrere alle supplenze. Il precariato nelle scuole è una tematica sempre più attuale e allarmante, soprattutto in questo periodo, in cui incombe anche il problema del caro energia: «Questo sarà un anno ancora più difficile degli altri perché il problema dell’energia elettrica si ripercuoterà nelle scuole, non solo qui ad Avellino ma anche nel resto d’Italia» – ha dichiarato il segretario generale, Giovanni Centrella – «Stiamo cercando di sensibilizzare tutti i politici attualmente in carica, ma anche quelli che verranno, nel far capire che ci potrebbero essere grossi problemi. La scuola ne ha già tanti, perché ogni anno non si riesce mai a coprire tutte le cattedre, e si ricorre spesso alle supplenze» – ha sottolineato Centrella.

Nonostante siano anni che il sistema scolastico è in una fase di stallo, politicamente nessuno è stato in grado di trovare un accordo per la stabilizzazione degli insegnanti: «È un problema che si ripete ogni anno, ma non c’è nessun ministro dell’istruzione o governo che risolve il problema. Io credo che sia fondamentale trovare una soluzione perché la cultura e l’istruzione sono la spina dorsale di ogni nazione» – ha concluso il segretario generale.

Anche la categoria dei dirigenti scolastici è messa a dura prova e con essi anche gli stessi alunni, che si vedono sprovvisti di capi d’istituto permanenti: «Oggi possiamo notare, soprattutto in provincia di Avellino una trascuratezza generale; nel senso che abbiamo un vuoto nella titolarità delle scuole. Ci sono diversi dirigenti che sono a reggenza e ciò comporta che gli alunni si trovano senza una guida» – ha esordito Lorenzo Bifulco, segretario nazionale del sindacato Azione Scuola – «Noi lanciamo un monito che consiste nel cercare di sensibilizzare le parti sociali affinché ci siano delle proposte concrete, come quella di far tornare i dirigenti che sono fuori regioni attraverso la mobilità» – ha concluso Bifulco.