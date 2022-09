Un totale di 5 milioni di €

La Commissione pubblica un invito speciale per l’Ucraina nell’ambito del programma di lavoro annuale di Europa creativa per il 2023. Un totale di 5 milioni di € sarà destinato a sostenere gli artisti ucraini al di fuori del loro paese d’origine e le organizzazioni culturali in Ucraina, oltre che a preparare la ripresa post-bellica del settore culturale e creativo ucraino.

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “L’espressione culturale e l’accesso alla cultura sono elementi essenziali della nostra vita. Ci aiutano ad affrontare gli eventi traumatici, a costruire una resilienza individuale e collettiva, e ci forniscono strumenti per la comprensione reciproca. Sono molto lieta di sapere che possiamo contribuire ad aiutare gli ucraini sfollati a causa della guerra ad avere accesso alla cultura in Ucraina o in uno dei paesi partecipanti a Europa creativa.”

Mediante l’invito speciale verranno selezionati tre progetti da finanziare, gestiti da consorzi istituiti nei paesi associati al programma Europa creativa, nonché organizzazioni ucraine che concederanno sovvenzioni a cascata a iniziative di piccole dimensioni attuate a livello locale. L’invito resterà aperto fino al 29 novembre 2022. Maggiori informazioni sull’invito speciale sono disponibili online.