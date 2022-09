Il disagio si verificherà il giorno 15/09/2022 dalle ore 14.00

Alto Calore dichiara che:

per improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica – in località via Montevergine del Comune di Ospedaletto – il giorno 15/09/2022 dalle ore 14.00, verrà sospesa l’erogazione idrica del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo.

