A partire dalla fatturazione del mese di settembre

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Alto Calore Servizi S.p.A.:

“Anche se in un periodo particolarmente delicato della sua storia Alto Calore Servizi Spa – nell’ottica del miglioramento dei rapporti con la popolazione – continua nella politica di efficientamento dei servizi resi.

In tale prospettiva – a partire dalla fatturazione del mese di settembre – la Società ha adottato un diverso sistema di pagamento, ormai in uso presso la quasi totalità dei prestatori di servizi ai cittadini: “il PagoPA”. Gli Utenti – difatti – non avranno più a disposizione il vecchio bollettino di pagamento ma – appunto – l’Avviso di Pagamento “PagoPa”: uno strumento caratterizzato da una maggiore trasparenza, semplicità, comodità, affidabilità, immediatezza e sicurezza, oltre che veicolo necessario per procedere alla prossima digitalizzazione dell’offerta nei confronti della clientela.

Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione e ottimizzazione – già da tempo attuato da ACS Spa – che porterà in tempi ristretti ad innovazioni sostanziali nella gestione del rapporto con l’Utenza.”