La partita verrà disputata il 14 Settembre 2022

“L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Monopoli – Avellino che verrà disputata mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 20.30, è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Vito Simone Veneziani” per un totale di 500 posti.

I ticket avranno un prezzo di € 10.00 (Ridotto € 7,00) esclusi i diritti prevendita e saranno acquistabili online sul portale Ciaotickets (consultabili al seguente link https://www.ciaotickets.com/biglietti/monopoli-avellino) o presso i punti vendita abilitati.

I ridotti sono rivolti a: Over 65, donne, 6-14 anni, invalidi fino al 99%.

La vendita dei biglietti online è già attiva. La prevendita terminerà alle 19.00 di martedì 13 settembre 2022.”