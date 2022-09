Custodia in carcere

Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino sono impegnati in un’operazione che coinvolge il capoluogo irpino ed alcuni comuni dell’hinterland, per dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 5 persone.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, per i reati di tentato omicidio in concorso, minaccia aggravata nonché detenzione e porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa.

Sono in atto numerose perquisizioni anche con l’ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno.