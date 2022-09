Per le formazioni U17, U15, U12 e Cantera

“L’Us Avellino Wolf Woman comunica che sono aperte le iscrizioni per far parte delle formazioni U17, U15, U12 e Cantera. La volontà della società è quella di divenire un punto di riferimento per il calcio femminile in provincia.

Le iscrizioni, per far parte della U17 e U15, sono aperte per tutte le nate tra il 2006 e il 2010 con le attività che si svolgeranno presso lo stadio comunale “Tommaso Bruno” di Montefalcione.

Per quanto riguarda le formazioni U12 e Cantera, le iscrizioni sono rivolte alle nate tra il 2011 e il 2015 con le attività che si svolgeranno presso il Campo Coni di Avellino.

Le ragazze saranno seguite da uno staff qualificato composto da:

Bernardo Sarno (Allenatore Uefa B)

Mariachiara Iannaccone ( Istruttrice Cantera e U12)

Aurora Prudente (Collaboratrice U17)

Paola Saccone (Collaboratrice U15)

Antonio De Luca (Preparatore dei portieri)

Per iscriversi basterà mandare una mail a wolfwoman@usavellino1912.com.”