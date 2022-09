“Golden hour vista arte”, il Mia Avella indice un’apertura straordinaria

Domenica 11 Settembre dalle ore 19:00 alle ore 22:00

“Golden hour vista arte”, è lo slogan per l’apertura straordinaria del Museo Archeologico di Avella sito presso il Palazzo Baronale di piazza Municipio. Il Museo Archeologico di Avella- MIA Avella indice un’apertura straordinaria per domenica sera dalle ore 19:00 alle ore 22:00 su iniziativa promossa dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino e dal comune di Avella – Ufficio Turistico SIAT Avella.

È possibile richiedere tour e visite guidate anche nei giorni feriali e richiedere informazioni al seguente contatto WhatsApp: 3338847353.

Proseguono, intanto, i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, dove sabato 10 settembre si esibirà l’artista-comico Peppe Iodice in Piazza Municipio. Il prossimo evento in programma ad Avella sarà lo spettacolo teatrale itinerante “Pompeii” presso le Tombe Romane di Avella il 18 settembre; per poter assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione.