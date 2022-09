Per domenica 11 settembre 2022 alle ore 17,30

È gia attiva da questa mattina la prevendita in vista della seconda giornata del campionato di Serie C, Girone C, tra Avellino e Gelbison prevista per domenica 11 settembre 2022 alle ore 17,30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino.

Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

• da lunedì 5 a sabato 10 settembre dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle ore 19

• domenica 11 settembre (giorno gara) dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 a inizio gara.

E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Gelbison, con l’aggiunta del diritto di prevendita (€ 1,50 a biglietto), anche presso tutti i punti vendita del circuito nazionale TicketOne (questo il link per visualizzare tutti punti vendita del circuito TicketOne: https://sport.ticketone.it/points-of-sale ).

Attive le prevendite web su www.sport.ticketone.it (si raccomanda di stampare il biglietto ricevuto in formato pdf via email).

I costi dei biglietti IN PROMOZIONE (da lunedì 5 a sabato 10 settembre) saranno i seguenti:

Curva Sud:

• Adulti: 10 euro

• Ridotto: 8 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2010): 5 euro

Tribuna Terminio:

• Adulti: 15 euro

• Ridotto: 12 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2010): 8 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 25 euro

• Ridotto: 20 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2010): 15 euro

I costi dei biglietti NON IN PROMOZIONE (il giorno della gara) saranno i seguenti:

Curva Sud:

• Adulti: 12 euro

• Ridotto: 10 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2010): 7 euro

Tribuna Terminio:

• Adulti: 17 euro

• Ridotto: 14 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2010): 10 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 27 euro

• Ridotto: 22 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2010): 17 euro

I bambini nati dal 2017 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

I biglietti ridotti sono riservati riservato agli Over 65 (nati prima del 31/12/1957), agli Under 18 (nati dall’ 1/1/2004) e alle Donne.

Sarà sempre attiva anche la campagna di sottoscrizione delle fidelity card “Finchè Vivrò” che verrà sospesa nelle due ore precedenti alla gara.

Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, la terza ed ultima fase terminerà il giorno 11 settembre. Per coloro i quali sono già in possesso della fidelity card sarà possibile acquistare l’abbonamento fino all’inizio della partita mentre per chi dovrà sottoscrivere anche la “Finchè Vivrò” la procedura è possibile fino alle ore 16.

Al momento sono 2380 gli abbonamenti acquistati dai tifosi biancoverdi.