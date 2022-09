Il programma del 10, 11 e 12 Settembre

È la Juta del recupero di uno stato di grazia spirituale, della dignità morale, sociale, politica. È la Juta della memoria popolare. È la Juta della devozione.

Con la direzione artistica di Fiorenza Calogero prende corpo il programma della XXIV edizione della Juta, dal 10 al 12 settembre ad Ospedaletto D’Alpinolo: convegni, stand enogastronomici e botteghe artigianali nel centro storico, gruppi itineranti e paranze per le vie del Borgo, concerti live e arte di strada. Senza dimenticare la tradizionale sfilata – prevista l’11 settembre – per le strade del paese, con macchine, cavalli e carrettoni addobbati a festa, che anticipa il raduno e il pellegrinaggio del 12 settembre all’Abbazia di Montevergine, per rendere omaggio a Mamma Schiavona

«Un ringraziamento particolare va al Sindaco Luigi Marciano per la fiducia – spiega Fiorenza Calogero – e a tutti coloro che stanno lavorando con me a questo progetto. Il sottotitolo Mater Regenerationis racchiude il senso profondo di questa edizione, perché segna una vera rinascita dopo la parentesi pandemica. Avremo modo di godere insieme della musica popolare autentica, che si tramanda di generazione in generazione e della New Tradizione che ‘A Lumanera esprime perfettamente, insieme a Le Sette Bocche con Angelo Plaitano che mette in musica l’identità culturale dei luoghi. Abbiamo predisposto due location in cui esibirsi: il centro storico dedicato esclusivamente agli artisti e agli ospiti del festival, mentre per le suonate libere durante la tre giorni della Juta ci saranno a disposizione sia la Villa Comunale che Piazza Pellegrino».

‘A Juta con le sue memorie e le sue voci più significative a suonare nei vicoli, riuniti alla vigilia delle celebrazioni dedicate alla Madonna Nera: a mezzanotte tutti in Piazza Umberto I per una tammurriata unica e condivisa, come tradizione comanda.

IL PROGRAMMA

10 settembre

Ore 17 “Ospedaletto Luogo di Accoglienza, Spiritualità, Cultura e Imprenditorialità, tra Sacro e Profano”- ‘A Juta a Montevergine Inaugurazione

Biblioteca Parrocchiale, Chiesa SS Filippo e Giacomo

ore 17.30 Apertura Stand Enogastronomici e Botteghe Artigianali Centro Storico

ore 20

Gruppo Itinerante ‘A Paranza D’’O Tramuntano – Per le vie del Borgo Ballando per le Strade a cura di Simona Totaro – via Fontana di Mezzo

Piazza Umberto I

ore 21

‘O Pazzariello ‘E Napule Angelo ‘O Capitano Picone e ‘A Paranza D’’O Tramuntano

ore 22

A LUMANERA Folk Irpino

concerto da palco

ore 24 Tammurriata REMIX a cura di Tonino Faiello

11 settembre

ore 17.30 Apertura Stand Enogastronomici e Botteghe Artigianali Centro Storico

ore 18 Sfilata per le strade del paese di Macchine, Cavalli e Carrettoni addobbati a festa a cura della famiglia D’O Casone per rendere omaggio a Mamma Schiavona

ore 19.30 Concerto Devozionale “A Maria” con Biagio De Prisco

e con Marco Palmieri voce recitante

Il Coro Popolare dell’Agro Nocerino Sarnese

e La Voce della Tradizione Marianna Ricciardi, Fortunato Carotenuto, Marco Limatola, Nino Conte – Chiesa San Filippo e Giacomo

Arte di Strada a Piazzetta Garibaldi con Carlos Show e il Mago Luke

ore 20 spettacolo sui trampoli

ore 21 spettacolo giocoleria per bambini

ore 22 spettacolo comico di magia per bambini

ore 23 spettacolo sputafuoco per bambini e adulti

ore 21 Centro Storico

‘O Pazzariello ‘E Napule Angelo ‘O Capitano Picone

ore 21.30 La Memoria Popolare in o.a.

- Achille D’Agnese e i Zompacardillo – Montemarano – piazza Demanio

- Biagio De Prisco – Agro Nocerino Sarnese – via Fontana di Mezzo

- Peppino Di Febbraio – Giugliano – piazza Umberto I

- Tonino ‘O Stocco Esposito- Paesi Vesuviani – Cortile Comune

– Carmine Ferrara, Pietro Di Martino, Federico Ferrara – Tammurriata della Madonna Avvocata Maiori – dietro alla Chiesa (Campanile)

– Raffaele Inserra, Catello Gargiulo, Gianfranco Ricco, Hiram Salzano – Monti Lattari – Piazza Municipio

- Antonio ‘O Lione Matrone – Marra di Scafati – via Municipio

A Mezzanotte tutte le paranze si riuniranno in Piazza Umberto I per una Tammurriata finale

Seguira’ Tammurriata Remix a cura di Tonino Faiello

12 settembre

ore 5.30 ‘A Juta a Montevergine

Raduno e Pellegrinaggio a piedi lungo la strada mulattiera, per raggiungere e ringraziare Mamma Schiavona

partenza Piazza Demanio

ore 17.30 Apertura Stand Enogastronomici e Botteghe Artigianali Centro Storico

ore 18 Processione Rievocativa – Festone della Madonna

ore 20

Il Pentamerone – Lo Cunto de Li Cunti – Per le vie del Borgo e via Fontana di Mezzo

Piazza Umberto I

ore 21.30

Le Sette Bocche

dalla Fonte Della Musica Popolare – concerto da palco

ore 23.30

Tammurriata REMIX a cura di Tonino Faiello