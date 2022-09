Gubitosa: “Portiamo avanti le istanze di tutti i cittadini e non solo di alcuni di essi”

Nella mattinata odierna, il Movimento 5 stelle giunge ad Avellino per la campagna elettorale in vista delle votazioni previste il 25 settembre.

Presente all’incontro l’On. Michele Gubitosa che ha esposto le motivazioni della sua candidatura come capolista del Movimento Cinque Stelle per la Camera dei deputati, nel collegio plurinominale Campania 2 – 02, che comprende Avellino e Salerno: «Siamo qui, oggi, a tracciare il progetto del M5S. Noi intendiamo fare politica portando avanti le istanze di tutti i cittadini e non soltanto di alcuni di essi» – ha dichiarato Gubitosa – «Io sono stato presente sul territorio irpino con delle leggi fatte in Parlamento, le quali hanno aiutato tutti i cittadini. Grazie ai nostri interventi, in questa provincia abbiamo portato i fondi per il Reddito di Cittadinanza che ha permesso alle persone al di sotto della soglia di povertà di avere un piatto da mangiare durante la pandemia. Con il Superbonus 110 siamo riusciti a far ripartire il mondo dell’edilizia prima che Draghi lo bloccasse. Per me questi sono esempi di come si sta vicino ai cittadini irpini» – ha affermato il capolista del Movimento Cinque Stelle per la Camera dei deputati.

Diverse sono le problematiche esistenti che il prossimo governo dovrà affrontare come, ad esempio, il caro energia: «Ci hanno accusato di aver fatto cadere il Governo. In realtà ci siamo astenuti da una fiducia perché sapevamo che, a settembre, sarebbe arrivata questa crisi enorme sulle bollette, causata dalla guerra» – ha asserito Gubitosa.

Anche a livello territoriale non mancano le difficoltà, soprattutto in ambito sanitario. Ne è un esempio la chiusura dell’Ospedale di Solofra e il mal funzionamento dell’Ospedale di Avellino: «Noi, in merito a questo e a tanti altri punti del programma, continueremo a fare il nostro dovere e a mantenere la parola data. Siamo l’unica forza politica che ha mantenuto l’80% del programma elettorale del 2018, quando abbiamo preso il 32,5% dei voti a livello nazionale. Per me i politici si misurano sulle promesse che riescono a mantenere e non su favori territoriali» – ha concluso Gubitosa.

Presente all’evento anche il Sottosegretario dell’Interno Carlo Sibilia che, ribadendo i traguardi raggiunti dal suo partito, ha anche sottolineato l’importanza di avere un capo politico affidabile e, soprattutto, credibile: «Oggi i cittadini possono scegliere, ancora una volta, facendo leva sulla credibilità. Non ci dimentichiamo che oggi il Presidente Conte gode proprio di una credibilità diversa dagli altri» – ha affermato Sibilia.

Il programma del M5S si presenta con delle idee progressiste, che mirano a mettere in atto i vari provvedimenti in maniera concreta: «Oggi la nostra proposta è progressista, che ha a che fare con qualcosa di tangibile rispetto alle politiche che abbiamo avuto fino ad ora. Il PNRR, vi ricordo, sono 290 miliardi di euro di fondi, che il Presidente Conte ha preso in Europa» – ha concluso il Sottosegretario.