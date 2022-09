Elezioni – Giuseppe Conte torna ad Avellino per sostenere Gubitosa

Conte: "Una forza politica deve esprimere la ricchezza della sua comunità"

Avellino – Questa mattina, presso Corso Vittorio Emanuele, il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è tornato nel Capoluogo irpino per sostenere la candidatura alla Camera di Michele Gubitosa, in vista delle prossime elezioni del 25 settembre.

Come ogni candidatura proposta dal Movimento, anche quella di Gubitosa è stata votata e sostenuta dagli iscritti della piattaforma Russeau: «Noi offriamo delle candidature che sono passate al vaglio della comunità degli iscritti» – ha sottolineato il Presidente – «Le nostre candidature hanno la forza di una comunità. Non sono candidature familistiche, non esprimono una oligarchia partitica. Una forza politica deve esprimere la ricchezza della sua comunità, soprattutto con una legge elettorale come questa, che va cambiata assolutamente» – ha aggiunto Conte.

In merito ad un possibile dialogo con il Pd, il Presidente Conte ha dichiarato con fermezza che, al momento, non ci sono i presupposti per un riconciliamento tra i due partiti: «La possibilità di un dialogo è improbabile con questo vertice del Pd. Non ci sono le condizioni» – ha affermato Conte.

L’ex premier si è anche espresso sul tema dell’istruzione, soffermandosi principalmente sulla volontà di aumentare lo stipendio ai docenti e di sfruttare il PNRR, per rafforzare le infrastrutture scolastiche: «Dobbiamo innalzare gli stipendi del personale scolastico a partire dagli insegnanti. In uno degli ultimi decreti, è presente l’aumento di un’indennità aggiuntiva, che riguarderà l’1% degli insegnanti. Questo non può essere possibile» – ha dichiarato il Presidente.

Conte ha in fine sottolineato la volontà di continuare a salvaguardare gli interessi dei cittadini, senza mai rinunciare alla trasparenza con la quale agisce il suo partito «Ogni volta che c’è stata la necessità di difendere gli interessi degli italiani lo abbiamo fatto senza abbassare mai il livello di guardia. Il vostro voto sarà utile per continuare un percorso di trasformazione della società, con la garanzia che non molleremo mai. Tutto nel segno della legalità e dell’onesta ed in contrasto a tutte le forme di corruzione» – ha concluso Conte.