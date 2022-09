“Emozioni d’Irpinia” giunge alla sua decima edizione

Celli: “Con orgoglio presentiamo quest’evento che è parte di tutta l’Irpinia”

Oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuta la presentazione del concorso fotografico “Emozioni d’Irpinia 2023”, ormai giunto alla sua decima edizione.

Il contest, indetto dall’associazione turistico-culturale Info Irpinia, nasce con lo scopo di raccontare la bellezza della provincia di Avellino, attraverso gli scatti di fotografi o semplici appassionati dei nostri territori. Dal 2013 sono stati raccolti ben 15 mila scatti, un traguardo che sancisce ancora una volta, il grande successo di questa iniziativa: «Quest’anno festeggiamo la decima edizione, che ha raccolto nel corso di questi anni, oltre 15 mila scatti, tutti pubblicati sulla pagina Info Irpinia, che hanno aiutato a raccontare tutte le bellezze degli angoli più nascosti d’Irpinia» – ha dichiarato Francesco Celli, Presidente dell’associazione.

Anche quest’ anno, le dodici fotografie vincitrici, verranno inserite nel nuovo calendario, “Emozioni d’Irpinia 2023″, all’interno del quale ciascuna di esse rappresenterà un mese dell’anno che verrà: «Le dodici foto che ogni anno hanno vinto, hanno realizzato un calendario che poi è stato in giro per tutta l’Irpinia e anche fuori, raccontando nel corso di questi dodici mesi, la bellezza di tutti i luoghi dell’Irpinia» – ha affermato Celli – «Questa è l’emozione più grande per noi, perché è stato un vero progetto di valorizzazione territoriale, soprattutto partecipato, poiché le fotografie sono di tutti gli appassionati del nostro territorio. Con orgoglio presentiamo quest’evento che è parte di tutta l’Irpinia» – ha ribadito il Presidente.

Quella dell’Irpinia è una terra ricca di risorse naturalistiche e borghi mozzafiato, che lasciano stupiti coloro che ammirano questi paesaggi per la prima volta: «È una terra straordinaria e ciò viene testimoniato soprattutto da chi la visita per la prima volta o da chi viene da lontano, che trova nei nostri territori e nelle nostre tradizioni, l’accoglienza della nostra gente» – ha aggiunto Celli – «Noi siamo contenti che questo progetto sia andato avanti e crediamo che un progetto che duri dieci anni sia un qualcosa che abbia un valore» – ha concluso il Presidente.