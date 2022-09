Frazione Banzano in via Panoramica

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 01’40 della notte appena trascorsa, sono intervenuti a Montoro, alla frazione Banzano in via Panoramica, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area.