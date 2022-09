Della Vedova: “Abbiamo ben presente la differenza creatasi tra le aree urbane e le aree interne”

Avellino – Oggi, presso il Circolo della Stampa, si è tenuta una conferenza stampa promossa dalla lista Più Europa con Emma Bonino: «Il voto a Più Europa è l’unico voto liberale per battere la destra» – ha dichiarato Bruno Gambardella, candidato al Senato della Repubblica – «Non è una battaglia contro qualcuno ma serve a ribadire i valori dell’Unione Europea e i principi del PNRR. Lì è esplicitato in maniera chiara il programma di governo dei prossimi cinque anni. Noi ci siamo e ci saremo perché l’Italia ha bisogno di un ancoraggio sempre maggiore all’Unione Europea, sfruttando le occasioni che quest’ultima ci sta concedendo» – ha aggiunto il dirigente nazionale del partito.

Il contributo che l’Irpinia può dare a Più Europa in questa sfida è notevole: «L’Irpinia, in questo contesto, votando l’Europa e i candidati territoriali, cosa che spesso manca in altri partiti, ha la possibilità di essere ancorata a questa filiera che parte da Roma e arriva a Bruxelles» – ha concluso Gambardella.

La sfida si preannuncia complicata per i partiti di centro-sinistra: «Bisogna recuperare, la campagna elettorale comincia in questi giorni» – ha dichiarato il Sottosegretario agli Affari esteri e Segretario nazionale di Più Europa Benedetto Della Vedova – «Sempre più si capirà che non abbiamo di fronte a noi un’elezione proporzionale: oltre un terzo dei collegi, circa 225 su 600, vengono assegnati con un meccanismo maggioritario. La coalizione che fa un voto in più prende il seggio e questo porterà gli italiani a votare PD e Più Europa» – ha aggiunto Della Vedova.

«La destra si è unita, i progressisti del PD e i liberali devono unirsi per accettare questa sfida e provare a vincere queste elezioni, per tenere l’Italia nel solco dell’Europa. Per gli italiani, per i campani e per gli irpini le decisioni più importanti si prendono a Bruxelles, oggi sull’energia e sul PNRR» – ha affermato il Sottosegretario agli Affari Esteri – «Noi abbiamo una presenza ormai radicata come Più Europa in questo territorio e abbiamo ben presente la differenza che si sta creando, e che invece bisogna colmare, tra le aree urbane e delle aree interne. Penso che sia ancora del tutto soddisfacente, ad esempio, il lavoro che è stato fatto per portare la banda larga, internet veloce, la fibra nelle aree interne. Queste hanno bisogno di questi servizi ancora di più che nelle città metropolitane» – ha dichiarato Della Vedova.

In aggiunta, riguardo la frattura con Calenda, Più Europa è rimasta fedele al patto sottoscritto: «Eravamo arrivati a siglare un patto politico con il PD, lo avevamo fatto alle nostre condizioni proprio perché, conoscendo il meccanismo della legge elettorale, volevamo evitare che i voti liberali potessero avvantaggiare la destra » – ha concluso Della Vedova.