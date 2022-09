Coronavirus in Irpinia, i dati di oggi 2 Settembre

L'ASL di Avellino comunica 181 nuovi positivi

L’Azienda Sanitaria Locala comunica su 1.307 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 181 persone persone:

-Altavilla Irpina 3

-Andretta 1

-Aquilonia 1

-Ariano Irpino 9

-Atripalda 6

-Avellino 17

-Bisaccia 2

-Bonito 2

-Calabritto 1

-Calitri 2

-Caposele 1

-Capriglia Irpina 5

-Cassano Irpino 1

-Castel Baronia 1

-Cervinara 2

-Cesinali 2

-Conza della C. 2

-Frigento 3

-Gesualdo 1

-Grottaminarda 4

-Lapio 1

-Lauro 2

-Lioni 3

-Luogosano 1

-Manocalzati 1

-Marzano di Nola 1

-Melito Irpino 1

-Mercogliano 11

-Mirabella Eclano 2

-Montecalvo Irpino 3

-Montefalcione 5

-Monteforte Irpino 5

-Montefredane 2

-Montefusco 3

-Montella 2

-Montemarano 2

-Montemiletto 3

-Montoro 12

-Mugnano del C. 2

-Pago del Vallo di Lauro 1

-Paternopoli 1

-Pietradefusi 1

-Quadrelle 1

-Rocca San Felice 1

-Roccabascerana 1

-Rotondi 1

-San Mango sul C. 2

-San Martino V. C. 3

-San Nicola Baronia 1

-San Sossio Baronia 1

-Santa Lucia di Serino 1

-Santa Paolina 3

-Sant’Andrea di C. 3

-Sant’Angelo all’E. 1

-Sant’Angelo dei L. 1

-Santo Stefano del Sole 3

-Serino 1

-Solofra 3

-Sturno 5

-Taurano 1

-Taurasi 3

-Torella dei L. 3

-Vallata 1

-Venticano 6

-Villamaina 1

-Zungoli 3