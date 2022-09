Concerto della Fanfara dei Carabinieri

L’Amministrazione Comunale di Atripalda invita i cittadini al corteo commemorativo per il Cap. Raffaele Aversa ed al concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, che si terranno sabato 3 settembre.

Il programma:

Ore 19: Accoglienza delle Autorità da parte del Sindaco in Piazza Municipio;

Ore 19.30: Corteo verso l’abitazione del Capitano dei Carabinieri Raffaele Aversa, medaglia d’oro al Valore Militare alla memoria, vittima dell’eccidio delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944, con successiva deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Umberto I;

Ore 20.30: Concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” in Piazza Umberto I.

Per l’occasione, si invitano i cittadini ad esporre un simbolo del tricolore sui propri balconi.

Percorso del corteo:

Piazza Municipio, via Belli, via Raffaele Aversa, via Fiume, via Gramsci, via Aldo Moro, via Roma, piazza Umberto I.