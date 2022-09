Sottosegretario all’Interno: “Maxipiano di rateazione dei debiti iscritti a ruolo”

"È un modo per alleggerire il peso del Fisco"

Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

“Proponiamo un maxipiano di rateazione di tutti i debiti iscritti a ruolo, prevedendo un termine molto lungo per il pagamento. Il cosiddetto ‘magazzino’ della cartelle che lo Stato non riesce a riscuotere è ormai arrivato alla cifra di 1.100 miliardi di euro. Nella nostra proposta il debito originario va integralmente pagato con il solo sconto di sanzioni e interessi.

È un modo per alleggerire il peso del Fisco sui contribuenti in una fase sociale drammatica e allo stesso tempo un’opportunità di maggiore incasso per lo Stato”.