"Europe in Focus"

Nove film finanziati dall’UE saranno presentati alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che ha aperto oggi i battenti e proseguirà fino al 10 settembre. Quattro film sono stati selezionati per il prestigioso concorso “Orizzonti”: “Vittima” di Michal Blaško, “Innocence” di Guy Davidi, “Al Nord” di Mihai Mincan, e “L’uomo più felice del mondo” di Teona Strugar Mitevska. Altri quattro sono stati selezionati per la sezione indipendente “Giornate degli Autori”, organizzata parallelamente al festival, e un altro film sarà presentato nella sezione “Fuori concorso”. I film sono stati sostenuti dalla sezione MEDIA di Europa creativa. I vincitori del festival di quest’anno saranno annunciati sabato 10 settembre durante la cerimonia di chiusura.

La Commissione organizzerà inoltre tre eventi nell’ambito di “Europe in Focus“. Sabato 3 settembre sarà organizzato un incontro sul tema “La realtà virtuale e aumentata in Europa: un fiorente ecosistema di contenuti”, nel corso del quale sarà presentato il documento strategico sulla realtà virtuale e aumentata in Europa. Il documento, scaturito dai lavori della coalizione industriale europea per la realtà virtuale e aumentata, illustra le opportunità e le sfide per queste tecnologie in Europa.