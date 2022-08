E' quanto scrive il Sottosegretario all'Interno

Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

“Ora tutti a spararla grossa sul caro bollette, con le proposte più roboanti, estreme e fantasiose e slogan a casaccio. Vale la pena ricordare giorno ora e luogo della prima proposta avanzata sul caro bollette: l’Energy Recovery Fund. E la proposta fu avanzata da Giuseppe Conte in qualità di leader del MoVimento 5 Stelle , il 4 marzo 2022! Oggi siamo a fine agosto e gli altri partiti hanno impiegato mesi e la campagna elettorale per giungere alla nostra stessa conclusione: occorreva agire per tempo per attrezzarsi contro la tempesta del caro energia in arrivo. Tra l’altro si tratta dell’unica proposta credibile perché arriva da un leader che già portato a casa le risorse del Recovery Fund, cioè il PNRR, sul quale tutti i partiti politici oggi fanno campagna elettorale. Viene quasi da credere che chi poi ha scelto di tradire il M5S forse abbia proprio boicottato dall’interno questa misura…”