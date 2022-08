Elezioni, Europa Verde – Sinistra Italiana presenta i suoi candidati

Santoro: “È in gioco il futuro della nostra Carta costituzionale”

Questo pomeriggio, presso la nuova sede di Corso Europa, la lista Europa Verde – Sinistra Italiana, ha presentato i propri candidati per le prossime elezioni del 25 settembre.

Presente all’evento anche il consigliere comunale di Avellino Amalio Santoro, candidato nella circoscrizione plurinominale del Senato: «L’obiettivo di queste elezioni è quello di restituire argomenti al dibattito pubblico» – ha esordito Santoro – «Il tema dei diritti sociali, civili, la questione ambientale, la difesa della Costituzione, sono gli argomenti che affronteremo e che porteremo all’attenzione della pubblica opinione» – ha aggiunto il consigliere.

Le prossime elezioni avranno un grande impatto sul futuro del nostro paese, di conseguenza la coalizione Europa Verde – Sinistra Italiana è pronta a giocare la sua parte: «Come già ho avuto modo di dire, questa non è una campagna elettorale qualsiasi: è in gioco il futuro della nostra Carta costituzionale, del nostro Patrimonio ideale e quindi c’è bisogno di una grande mobilitazione» – ha aggiunto Santoro.

L’inaugurazione della nuova sede rappresenta solo l’inizio dell’attività del partito sul territorio, amplificata anche dalla presenza, all’interno della lista, di candidati campani: «Ci mettiamo in movimento a partire già da questa sede che oggi inauguriamo, perché la politica non è solo slogan, ma è anche radici e cura del territorio» – ha dichiarato il consigliere comunale – «Mettiamo in campo una formazione che sia espressione delle nostre realtà territoriali; non c’è in lista gente catapultata da altri luoghi, e quindi chiediamo il sostegno di tutto il popolo dei progressisti, anche perché questa lista ha anche l’ulteriore dovere di tenere aperta la prospettiva di un nuovo centro-sinistra di qualità e di cambiamento» – ha concluso Santoro.